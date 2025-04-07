Кинопоказ «Дело «Мальдорор» (2024) со вступлением кинокритика
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: 1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит кинокритик Антон Фомочкин.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи