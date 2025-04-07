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Кинопоказ «Дело «Мальдорор» (2024) со вступлением кинокритика

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: 1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит кинокритик Антон Фомочкин.

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