Майская ретроспектива Уэса Андерсона в Bijou. О фильме: Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его «хитрое» семейство. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).