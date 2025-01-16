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Кинопоказ «Алиса в стране чудес» (1951)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Убежав из дома, Алиса увидела под старой яблоней большого белого кролика, одетого в куртку и жилет. Достав из кармана часы, кролик торопливо скрылся в тёмной норе. Набравшись смелости, девочка шагнула вслед за ним и попала в сказочный мир. Чтобы вернуться домой, Алисе придется совершить путешествие через весь этот странный и причудливый мир, в котором ее поджидают совершенно невероятные приключения и совершенно фантастические существа. Бронь по телефону.

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