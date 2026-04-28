КиноПоле покажет завораживающее авторское кино, снятое в 24 странах и отметевшее свой 20-летний юбилей в этом году — «Запределье» Тарсема Сингха. История каскадёра Роя, потерявшего любовь и веру в себя, и девочки Александрии, чьё воображение превращает рассказ в живой, меняющийся мир, а падение здесь — не конец. После просмотра тебя ждёт обсуждение в рамках лекции исследователя киноязыка — Таси Филиной. Обсудят: — Почему истории могут спасать? — Как творит воображение и визуальный образ? — Зачем нам сказки во взрослом возрасте — Кино без зелёного экрана, но с сильным чувством «Запределье» даже спустя 20 лет по-прежнему трогает и остаётся с тобой надолго. Встретят тебя бокалом охлаждённого вина или чашкой ароматного чая.