Фильм рассказывает о годе из жизни семьи, в которой родители переживают расставание. Через интимные зарисовки и странные происшествия фильм исследует сложности, связанные с семьей, любовью и общими воспоминаниями. Говорят о том, почему уникален этот режиссёр и его стиль. Чем интересна рутина и детали, а также почему важны метафоры, смена времён года и полутона и как можно о многом сказать без прямого диалога о причинах. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.