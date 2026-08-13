Медитативная японская драма об уборщике и созерцателе в одном лице. Полное погружение в мир спокойствия и визуального умиротворения гарантировано. Фильм получил две награды Каннского кинофестиваля: за лучшую мужскую роль (Кодзи Якусё) и специальный приз экуменического жюри. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.