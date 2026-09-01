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Киноклуб в Топи: «Фарго»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Тихий продавец автомобилей нанимает двух преступников, чтобы похитить собственную жену и получить выкуп от её богатого отца. План кажется простым ровно до той минуты, когда человеческая глупость, жадность и случай начинают работать сообща — и маленькая афера не выходит из под контроля. На первом осеннем киноклубе устроят небольшой день киношных знаний и разберут: — почему «Фарго» стал одним из главных фильмов Коэнов и чему у него до сих пор можно поучиться — как и за счёт чего в кино работает сноска «основано на реальных событиях» — как пространство становится отдельным персонажем — появление одной из самых необычных героинь криминального кино — беременной шерифа Мардж Гандерсон А ещё разберёшь баланс триллера, комедии и неонуара, знаменитую коэновскую работу с диалогами и главную мысль «Фарго». Какую? Киноклуб ждёт твоего ответа, ставить двойки никто не будет;) Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Если приходишь компанией - каждому скидка — 50 руб.

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