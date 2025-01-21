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Киноклуб в Музее криптографии «Декодер. Игра гения»

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Шпионский триллер «Декодер. Игра гения» (2024) китайского режиссёра Чэнь Сычена — это история о молодом одарённом математике Жуне Цзиньчжэнь, жившем в 1940-х годах, который во сне способен разгадывать самые сложные цифровые головоломки. Обнаружив сверхсложный шифр противника, китайские спецслужбы вербуют математического гения для работы в секретном подразделении. Участники Киноклуба поговорят о шифрах азиатских шифровальных машин времен Второй мировой войны, об их главном отличии от европейских и американских, а также о том, с какими трудностями столкнулись ведущие спецслужбы мира при их взломе. Ведущий Киноклуба — Александр Дюльденко, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Музея криптографии. Требуется регистрация.

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