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Киноклуб: «Три цвета: Белый»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Киноклуб в «Топи» — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? После развода со своей женой-француженкой Доминик (Жюли Дельпи) польский парикмахер Кароль (Збигнев Замаховский) оказывается один на парижских улицах — без денег и паспорта. Благодаря случайной встрече с соотечественником ему удаётся вернуться в Польшу. Там Кароль понимает, что не может забыть жену, и у него рождается идея. Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной Топи с чаем и попкорном — Просмотр «Три цвета: Белый» на большом экране — После просмотра фильма будешь обсуждать его и делимся своими впечатлениями Что будешь обсуждать? — Почему «Белый» переосмысливает тему равенства — и как это связано с символикой Французской революции? — Что символизирует белый цвет в фильме: чистота и романтика чувств, попытка начать жизнь с чистого листа или символ одиночества? — В чём уникальность режиссуры Кесьлёвского: монтаж, музыкальные паузы, работа со светом и интонациями? — Через что проходят герои и почему они символизируют не только сами себя, но и страны? — Почему эта часть считается самой ироничной частью трилогии? — Какие смыслы ты почувствовал — до, во время и после просмотра? Что откликнулось? Где стало теплее, где тяжелее? Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00. Запись через ТГ по кнопке «Купить билет»

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