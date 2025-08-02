Кинодискуссия с киноведом и исследователем киноязыка Тасей Филиной, которая более трёх лет исследует кинематограф Дэвида Линча и вместе со зрителями по всей стране разобрала не один кинообраз из его мифологии. В мире Линча вещи живут двойной жизнью: магическая реальность или пустой знак. Вместе разгадаем их скрытые смыслы. Дэвид Линч перевернул мир кино: он отдал предпочтение образам, а не логике, и смело использовал визуальные абстракции и символические детали.