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Кинодискуссия по творчеству Дэвида Линча

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинодискуссия с киноведом и исследователем киноязыка Тасей Филиной, которая более трёх лет исследует кинематограф Дэвида Линча и вместе со зрителями по всей стране разобрала не один кинообраз из его мифологии. В мире Линча вещи живут двойной жизнью: магическая реальность или пустой знак. Вместе разгадаем их скрытые смыслы. Дэвид Линч перевернул мир кино: он отдал предпочтение образам, а не логике, и смело использовал визуальные абстракции и символические детали.

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