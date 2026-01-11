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Кинобранч: «Смерть ей к лицу»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Две роскошныe, но уставшие женщины в погоне за молодостью. Наслаждайся ироничной чёрной комедией Роберта Земекиса со звёздным кастом. Мерил Стрип, Голди Хоун и Брюс Уиллис — в культовом фильме о вечной молодости, женской зависти и зелье бессмертия. Элегантные дивы, некрасивые поступки и голливудская сатира, которая и сегодня выглядит дерзко и свежо. Просмотр в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток

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