Лучшая чёрная комедия всех времён, лучшее кино на Хэллоуин, лучший фильм франшизы и, конечно, лучшая Мортиша Аддамс. Идея полнометражной «Семейки Аддамс» пришла в голову продюсеру Скотту Рудину, когда тот услышал, как студийные чиновники в автобусе напевали себе под нос тему из сериала. И не зря – фильм Барри Зонненфельда собрал в мировом прокате рекордные 200 миллионов долларов и до сих пор остаётся каноническим киновоплощением комиксов Чарльза Аддамса. Гомес, глава семьи Аддамс, четверть века назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера… Лучшее в колоритной семейке Адамс, живущей в мрачном особняке, окутанном тайнами — их отношение к жизни. Они отрывают цветам бутоны, спят в гробах, развлекаются на кладбищах и едят что попало, но при этом любят друг друга, поддерживают и остаются неисправимыми добряками. А любовная линия Аддамсов — забудь Ромео и Джульетту, все мы хотим любовь как у Гомеса и Мортиши. Просмотр в дубляже. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток