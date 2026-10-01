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Кинобранч: «Каспер»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Ты точно смотрел эту Уэнсдей образца 1995-ого года — маленькая Кристина Риччи дружит с приведением-ребёнком, пока её отец пытается справится со злостными взрослыми привидениями, живущими в готическом особняке. Добрая и сентиментальная история про легендарного призрака Каспера, спродюсированная Спилбергом, а ещё и первая в истории кинематографа полнометражная лента, где симпатичный главный герой полностью создан компьютерной графикой — для того времени невероятный технологический прорыв. Показывают в дубляже. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток

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