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Ты точно смотрел эту Уэнсдей образца 1995-ого года — маленькая Кристина Риччи дружит с приведением-ребёнком, пока её отец пытается справится со злостными взрослыми привидениями, живущими в готическом особняке. Добрая и сентиментальная история про легендарного призрака Каспера, спродюсированная Спилбергом, а ещё и первая в истории кинематографа полнометражная лента, где симпатичный главный герой полностью создан компьютерной графикой — для того времени невероятный технологический прорыв. Показывают в дубляже. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток
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