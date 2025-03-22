О фильме: 1918 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Богатое поместье недалеко от Нью-Йорка готовится к локдауну, владельцы спешно набирают слуг, которые обеспечат им максимально комфортное существование в это время. Среди них и знаменитый шеф-повар, который славится идеальными рекомендациями и хорошими манерами. А ещё он неплохой охотник… и отличный манипулятор. День за днём обстановка в доме меняется — и вот уже слуги берут власть в свои руки, а вскоре и хозяйка дома попадает под чары этого необычного господина. Её супруг понимает, что единственный шанс выжить — победить самозванца в этой хитрой игре. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость билета включен фуршетный стол и 1 welcome drink.