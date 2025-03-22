ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинобранч: «Идеальный лжец» (2023)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 1918 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Богатое поместье недалеко от Нью-Йорка готовится к локдауну, владельцы спешно набирают слуг, которые обеспечат им максимально комфортное существование в это время. Среди них и знаменитый шеф-повар, который славится идеальными рекомендациями и хорошими манерами. А ещё он неплохой охотник… и отличный манипулятор. День за днём обстановка в доме меняется — и вот уже слуги берут власть в свои руки, а вскоре и хозяйка дома попадает под чары этого необычного господина. Её супруг понимает, что единственный шанс выжить — победить самозванца в этой хитрой игре. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость билета включен фуршетный стол и 1 welcome drink.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста