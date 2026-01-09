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Про событие
Роад-муви по зимней глуши, где в кадре почти нет Хогвартса и надежды, дружба проверяется на прочность, а дети несут более чем взрослую ответственность. Троица уходит в подполье, ищет крестражи и понимает, что спасение мира в их руках. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.
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