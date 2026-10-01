Недетское фэнтези с Евой Грин, чем-то напоминающее «Людей Икс», но в мрачных викторианских интерьерах. Юноша ищет и находит сиротский приют на далёком уэльском острове, где живут дети с невероятными способностями. Поместьем управляет мисс Перегрин, магией она защищает воспитанников от монстров. В фильме есть всё, за что мы любим Тима Бёртона — трогательная история о чудаках и аутсайдерах, эксцентричная главная героиня, странные монстры и фирменный мрачный вижуал. Просмотр в дубляже. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток