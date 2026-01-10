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Кинобранч: «Чарли и шоколадная фабрика»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Сказка Роальда Даля в исполнении Тима Бёртона, великолепный Джонни Депп и горы шоколада. Просмотр эксцентричной экранизации сказки и не менее эксцентричной оригинальной сказки писателя и мизантропа Роальда Даля. Пятеро юных победителей лотереи попадают на шоколадную фабрику Вилли Вонки… Их ждут сказочные умпа-лумпы, луга из мятного шоколада, шоколадные реки и самые дурацкие приключения в их жизни – мальчики превращаются в помадку, девочки — в черничный воздушный шар, а белки ищут в их головах орехи. Белки, к слову, настоящие, как и реки шоколада, животных не рисовали, а дрессировали специально для фильма. Картина получилась совсем не детской – в ней много чёрного юмора, гротеска и саркастических киноцитат из Кубрика и Хичкока. В конце добро побеждает зло, всем воздаётся по заслугам, и хотя по «шоколадной фабрике» можно писать психологическое пособие по детским травмам Вилли Вонки, это всё ещё идеальное забавное и трогательное кино для рождественских каникул. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.

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