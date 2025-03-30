Кино + вино: «Мелочи жизни» (2024)
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Фильм идёт на языке оригинала с субтитрами. После показа пройдёт обсуждение с бренд-менеджером кинопрокатной компании Про:взгляд — Анастасией Бузоверовой. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.
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