О фильме: Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Фильм идёт на языке оригинала с субтитрами. После показа пройдёт обсуждение с бренд-менеджером кинопрокатной компании Про:взгляд — Анастасией Бузоверовой. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.