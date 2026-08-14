Классика французского кино, которую критики ещё в 1960-х назвали «идеальным фильмом для свиданий». В дополнение к показу шеф-сомелье Сева Абрамов подобрал три винных спешла, которые в этот вечер будут разливать по бокалам. «Мужчина и женщина» — история старая, как мир, и новая, как та самая любовь. Анн и Жан-Луи влюбляются и пытаются понять, что сильнее — рискованное новое чувство или привычный мир теней из прошлого. Уверены, что этот фильм возвращает веру в настоящие чувства даже тем, кто увяз в ярлыках «рэд флагов» и доказывает, что любовь не пропала, а просто устала. Опьяняющий эффект фильма усиливаем бокалом вина — шеф-сомелье Сева подобрал спешл, который в этот вечер будут наливать по бокалам: Jean Aubron Sauvignon Blanc — фруктово-минеральный Луарский Совиньон со старых лоз отлично создает атмосферу Франции второй половины ХХ века; Fanny Sabre Cuvee Camille — Ансестраль из Бургундии. Нежное, цитрусовое игристое, чтобы влюбиться вновь; Microbio Wines Correcaminos — в бутылке сочетаются сливочность, тропики и орехи. Очень похоже на сочетание чб и цвета в картине «Мужчина и женщина». В 19:30 креативный директор Маша Макарова представит фильм и объяснит, как его сентиментальность победила революцию во французском кино, а шеф-сомелье Сева Абрамов расскажет о винных спешл-позициях. В 20:00 начнётся показ фильма.