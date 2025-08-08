Караоке с фуршетным столом и ярким фильмом-байопиком о головокружительном пути Queen к успеху. Тебя ждёт оскароносная игра Рами Малека, реставрация Live Aid – культового выступления группы на стадионе «Уэмбли» и громкие хиты Another One Bites the Dust, Show Must Go On и Bohemian Rapsody. Фильм идёт с проектора в дубляже, а песни гости будут петь в оригинале на английском. При этом тексты знать не обязательно, ведь на экране будут идти субтитры. Welcome drink, включённый в стоимость билета, поможет распеться и раскрепоститься. Меню: – Сырная тарелка с оливками; –Зеленый салат с уткой и грейпфрутом; –Медовая морковь с пармезаном; –Кростини с грушей и голубым сыром; –Кростини с перцем рамиро; –Хрустящий цыпленок карри; –Бэби картофель с пармезаном; –Домашние эклеры с клубникой; –Просекко/Красное вино.