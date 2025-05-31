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Kinetika Showcase

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

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Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Международный и уже широко известный лейбл KINETIKA MUSIC в коллаборации с проектом ZORKA Panoramic Terrace & Bar представляет серию эксклюзивных мероприятий. Первый шоукейс лейбла состоится 31 мая. Это будет увлекательное музыкальное путешествие от лидеров локальной и международной электронной сцены. Потрясающий вид на столицу, танцы и улыбки дополнят реальность. Line-up: ALICAN / ANDREW DRUM / D.A.L.I / POZDNYAKOV Резерв столов по указанному номеру телефона.

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