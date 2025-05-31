Международный и уже широко известный лейбл KINETIKA MUSIC в коллаборации с проектом ZORKA Panoramic Terrace & Bar представляет серию эксклюзивных мероприятий. Первый шоукейс лейбла состоится 31 мая. Это будет увлекательное музыкальное путешествие от лидеров локальной и международной электронной сцены. Потрясающий вид на столицу, танцы и улыбки дополнят реальность. Line-up: ALICAN / ANDREW DRUM / D.A.L.I / POZDNYAKOV Резерв столов по указанному номеру телефона.