В баре — премьера нового формата! Возьмут самые красивые народные песни, добавят биты от Паши Паньковского (INDEX III, Hodila Izba, Комонь). Гости будут петь хором и двигаться вместе с Лелей и Мариной из группы Hodila Izba. Как всегда, никакой клюквы! Петь традиционные песни хором — это круто. Во-первых, это супервесело и вдохновляет. Во-вторых, помогает расслабиться и зарядиться силами. И вообще, это полезно для здоровья. Организаторы мечтают, чтобы каждый мог попеть и чтобы наконец развеялся стереотип о том, что народные песни — это скучная клюква для ряженых. Идеальный слух и поставленный голос не обязательны. Знать песни и иметь опыт тоже не нужно. Главное — прийти и участвовать. Обещают, что будет не страшно: безопасность и бережная атмосфера — их конёк.