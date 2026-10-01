Кибербабки
улица Большая Дмитровка, 13
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от 1900₽ до 9900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Кибербабки впервые раскачают танцпол мощным славянским EDM-киберпанком! Группа непревзойдённых бабушек исполнит свои хиты, а также презентует новый альбом. И всё это вживую. Окунись в атмосферу рэйва на славной Киберматушке Руси. Тебя ждут: — Мощный живой звук — Не имеющее аналогов сочетание русских народных и футуристичных текстов и музыки — Легендарный бар — Оригинальный мерч — Meet&Greet (фото и автограф с артистами) после концерта
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