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Кибербабки

Гадкий Койот
улица Большая Дмитровка, 13

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Завершение:

от 1900₽ до 9900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Кибербабки впервые раскачают танцпол мощным славянским EDM-киберпанком! Группа непревзойдённых бабушек исполнит свои хиты, а также презентует новый альбом. И всё это вживую. Окунись в атмосферу рэйва на славной Киберматушке Руси. Тебя ждут: — Мощный живой звук — Не имеющее аналогов сочетание русских народных и футуристичных текстов и музыки — Легендарный бар — Оригинальный мерч — Meet&Greet (фото и автограф с артистами) после концерта

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