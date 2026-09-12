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Концерт рок-группы Rockets

Центр городской культуры «Графит»
ул. Электродная, 2, ст. 32

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от 3700₽ до 14200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Юбилейный тур французской спейс-рок группы по городам России. В программе — главные хиты группы и легендарное лазерное шоу, которое ещё в 70-е стало фирменной частью выступлений коллектива. Участник классического состава, Фабрис Куальотти, бережно относится к наследию группы. Он полностью курирует создание каждого концерта, создавая незабываемое для зрителей шоу.

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