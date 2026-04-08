Первый и самый известный бар в России, вдохновлённый легендарным Coyote Ugly. Вечер начинается с первого трека, а заканчивается только тогда, когда ты сам решишь уйти. Танцы на барной стойке, фирменные шоу барменов, харизматичные койотки, громкая музыка, коктейли и атмосфера, в которой невозможно усидеть на месте — именно за этим гости возвращаются снова и снова. Каждый уикенд в баре проходят тематические вечеринки, живые выступления, танцевальные шоу, розыгрыши призов и специальные акции. Одинаково ярко проходят дни рождения, девичники, мальчишники, корпоративы и просто спонтанные встречи с друзьями. Барная карта сочетает классические коктейли, авторские напитки, фирменные настойки и большой выбор крепкого алкоголя. За стойкой работают профессиональные бармены, которые умеют не только приготовить отличный коктейль, но и превратить его подачу в настоящее шоу. «Гадкий Койот» — это место, где не нужно притворяться. Здесь танцуют, смеются, знакомятся, празднуют и создают истории, которые потом вспоминают ещё очень долго. вс-чт 20:00-06:00; пт-сб 19:00-06:00; летняя веранда ежедневно 18:00-06:00 Сайт: https://msk.coyoteugly.ru
Карта места...