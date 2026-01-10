Камерный вечер-ретрит, где старинный особняк наполнится голосами лесных птиц, а публика будет наслаждаться звучанием арфы и цимбал, сидя и лёжа на старинных коврах. В концертном зале, расположишься прямо на старинных коврах с бокалом красного вина. Здесь нет условностей классического концертного зала — ты можешь занять любое удобное положение и полностью расслабиться. Сон в процессе прослушивания приветствуется, ведь главная цель этого вечера — бережное восстановление нервной системы Концепция программы соткана вокруг образов цветов и птиц — древних символов лёгкости, свободы и внутреннего равновесия. Их образы проходят сквозь тысячелетия, от египетских храмов до японских садов, от греческих мифов до тихих европейских интерьеров, где в XVIII веке язык цветов стал тайным кодом влюблённых. Птицы — посланники небес, символы души, легкости и недосягаемой высоты — в каждом народе олицетворяли то, что невозможно удержать, но так хочется понять. Цветы и птицы издавна связаны с циклами природы, светом, воздухом, движением и обновлением. Их образы воздействуют на человека почти на интуитивном уровне — успокаивают, возвращают к настоящему моменту, наполняют ощущением лёгкости и внутреннего равновесия. Именно поэтому к ним вновь и вновь обращались художники и композиторы. Ретрит — это международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике. Прослушивание — это не столько развлекательный досуг, сколько время, посвящённое целительному саморазвитию, успокоению и созерцанию внутреннего мира. Именно так родился новый формат для таких мероприятий: концерт-ретрит. На сцене встретятся два редких инструмента: небесная арфа и редкие для российской сцене цимбалы. Глубокие обертоны цимбал напоминают звучание тибетских поющих чаш. Они действуют как естественная звукотерапия, которая мгновенно снимает тревогу, возвращая мысли к настоящему моменту. Вся музыкальная программа соткана вокруг идеи созерцания и природной гармонии. В изысканном переложении для арфы и цимбал прозвучат знаменитые французские импрессионистические зарисовки, шедевры эпохи барокко и глубокая неоклассика. В программе — Дебюсси, Сати, Сен-Санс, Шнитке, Массне, Куперен и Рамо. «Бергамасская сюита» и «Гноссиена № 1», «Этюд в форме вальса», «Сюита в старинном стиле», музыкальные зарисовки воды, бабочек и тростников — хрупкие, причудливые, прозрачные и совсем не похожие друг на друга. Для истинного погружения и умиротворения концерт будет сопровождаться видеопроекциями полотен с цветами и птицами в живописи великих художников. Об исполнителях: София Каландадзе — блестящая молодая арфистка, выросшая в известной музыкальной династии. Екатерина Анохина — одна из самых ярких современных исполнительниц, чья интеллектуальная и проникновенная игра на цимбалах меняет представление о возможностях этого инструмента. Сбор гостей в каминном зале: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билета входит приветственный бокал вина.