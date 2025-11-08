Мастер-класс с Борисом Макаровым предлагает тебе погрузиться в процесс творчества, в ходе которого ты создашь уникальный керамический органайзер для письменных и личных принадлежностей — практичный и выразительный предмет. Ты погрузишься в медитативный процесс лепки, познакомишься с авторской техникой работы с глиной и научитесь передавать в керамике богатство органических форм и текстур. Борис Макаров строит свою практику на внимательном созерцании природы. Его работы — это не просто объекты, а приглашения к размышлению, внутреннему диалогу, равновесию и тишине. На занятии ты будешь черпать вдохновение в текстурах камня, коры, плодовых оболочек и переносить эти мотивы на собственное изделие. Ты уйдёшь с мастер-класса не только с готовым органайзером, но и с ощущением глубокой вовлеченности в творческий процесс. Твоя работа станет одновременно функциональным предметом и художественным акцентом, наполненным смыслом, гармонией и присутствием природы. Мастер-класс подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже работает с керамикой и хочет расширить свои навыки через призму эстетики Бориса Макарова. Все материалы и инструменты будут предоставлены культурно-образовательным центром BLAR. О преподавателе: Борис Макаров — московский художник, чья практика объединяет скульптуру, фотографию, графику и керамику. В центре его интереса — явления природного естества: случайность, энтропия, замедление и скрытые связи между формами.