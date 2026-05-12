На мастер-классе будут лепить вручную и сделают функциональные объекты для конусных или тонких свечей. Работы сначала отправятся на обжиг в профессиональной печи. Готовое изделие можно будет забрать через 3–4 недели после занятия. Ведущая: Юля Каптур — архитектурный куратор и дизайнер. Работает с керамикой в технике ручной лепки с 2016 года, участвовала в различных конкурсах и выставках.