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Керамическая ваза

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Созданная вручную ваза — не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! На мастер-классе ты будешь создавать уникальную керамическую вазу в технике ручной лепки: создашь особенную форму, научишься делать ручки и текстуру, которые сделают твою работу неповторимой. Размер вазы: до 30 см. Возможно нанесение минималистичного рисунка. Неважно, есть ли у тебя опыт работы с керамикой — мастера помогут каждому раскрыть свой творческий потенциал. Продолжительность: 3 часа.

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