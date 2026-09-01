Созданная вручную ваза — не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! На мастер-классе ты будешь создавать уникальную керамическую вазу в технике ручной лепки: создашь особенную форму, научишься делать ручки и текстуру, которые сделают твою работу неповторимой. Размер вазы: до 30 см. Возможно нанесение минималистичного рисунка. Неважно, есть ли у тебя опыт работы с керамикой — мастера помогут каждому раскрыть свой творческий потенциал. Продолжительность: 3 часа.