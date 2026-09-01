Представь: вечер, мягкий тёплый свет — и ты знаешь, что этот свет создал сам. Своими руками, из куска глины, с нуля. На мастер-классе ты слепишь авторскую керамическую лампу в технике ручной лепки. Никаких шаблонов, никаких одинаковых форм — только твой замысел, твой характер, твой свет. Ты продумаешь форму, добавишь детали и украсишь лампу рисунком, который сделает её единственной в своём роде. Такой нет больше ни у кого в мире. Опыт не нужен — нужно только желание создать что-то своё. Это не просто предмет декора. Это вещь, которую ты будешь замечать каждый вечер — и каждый раз вспоминать, что сделал её сам. Продолжительность примерно 4 часа Лампочка не включена в стоимость, необходимо приобретать отдельно.