StandUp концерт двух известных в интернете и на телевидение комикесс. Приходи посмеяться вживую и вкусно поужинать. Катя Котофеева — «Женский стендап», «Comedy Баттл» на ТНТ, победитель Money Mic от VK. Виктория Македонская — «Женский стендап ТНТ». Событие состоится в «Большевик Лофт» — разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за 30 мин до начала программы Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт)