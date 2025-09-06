Сезон вечеринок продлевается, организаторы призывают ясное небо в yauza place с 18:00 до последнего героя танцпола. STASI SANLIN [SPECIAL GUEST] POLA POZDNYAKOV MARK SCHEDRIN FC / DC / Будь внимателен: наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол можно по телефону.