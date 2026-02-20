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Картина с золотом

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь добавить золотого сияния в творчество! Познакомишься с традициями отделки золотом, освоишь свойства материалов, нанесение потали и создашь декоративные элементы под руководством художника. В конце занятия заберёшь свою золотую картину с собой. Все необходимые материалы включены в стоимость.

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