Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь добавить золотого сияния в творчество! Познакомишься с традициями отделки золотом, освоишь свойства материалов, нанесение потали и создашь декоративные элементы под руководством художника. В конце занятия заберёшь свою золотую картину с собой. Все необходимые материалы включены в стоимость.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи