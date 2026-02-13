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Картина мира. Твоя

Stella Art Foundation
Скарятинский переулок, д. 7

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 9800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Это — смелый по форме и содержанию эксперимент, который меняет искусство и зрителя местами. Монументальные инсталляции из бетона и природных материалов, скульптуры, лайтбоксы и видеоарт современного художника Александра Тито превращают Stella Art Foundation в сценическое пространство. В сочетании со звуком, светом и текстом они выстраиваются в единый маршрут, который предстоит пройти зрителю. Начинается маршрут с символического портала — проломленной стены автобусной остановки — и пролегает через тематические зоны с арт-объектами. Объекты содержат непростые вопросы: «что я прячу от себя?», «есть ли у меня время чувствовать?» или «во что я верю?», и предлагают три варианта ответа. Из ответов формируется необыкновенный дневник — настоящая бумажная карта внутреннего мира зрителя. Часы работы Вт-Вс с 11:00 до 21:00 (Понедельник — выходной)

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