Говорят, что автопортрет — это зеркало души. Лекция будет посвящена автопортрету как жанру искусства, который на протяжении веков служил художникам средством самовыражения и исследования своей идентичности. Ты проследишь эволюцию автопортрета от эпохи Ренессанса до современности, рассматривая работы таких великих мастеров, как Дюрер, Рембрандт, Ван Гог, Пикассо и других. Лекция станет не только исследованием истории автопортрета, но и размышлением о том, как этот жанр перекликается с современными практиками самопрезентации в эпоху социальных сетей. Лектор: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.