Этой ночью «Особняк» сменит лицо — за масками исчезнут привычные роли, а старинные стены станут частью ночного карнавала. Музыка, свет и тайна встретятся в особняке, где до рассвета никто не обязан оставаться собой. Диджеи: NJOYDJ LMOON GYPSY KSENIIA VARTANOVA VORONOV SHEVA POLUNDRA ARI.ZONA Manu YA’NOT SLIM69 VOL.TOY TAVIVA YARMUSH MARS BLUD Вход свободный по регистрации. Без регистрации: 1000 руб. Дресс-код: чёрный и красный