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Карбо-базар

Смена 2.0
Двор клуба, Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Karbodelica Family снова приглашает на очередную дневную музыкальную ярмарку народного творчества Карбо-Базар, где в приятной обстановке можно будет приобрести различные безделушки и «серьезные» вещи в многочисленных маркетах, да и просто потанцевать-пообщаться с приятными и красивыми людьми под неспешные разливы органика, инди-денса, дипа, прогрессива и мелодик-техно от резидентов Карбоделики и их друзей-джедаев. Приходи сам и приводи своих хороших друзей, здесь всегда весело, тепло и дружелюбно. Для тебя выступят: KITE NERVA ZIRREX MULTIKU ULVIYA ОК&Sanya Prana KARBOFOS

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