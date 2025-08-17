Karbodelica Family снова приглашает на очередную дневную музыкальную ярмарку народного творчества Карбо-Базар, где в приятной обстановке можно будет приобрести различные безделушки и «серьезные» вещи в многочисленных маркетах, да и просто потанцевать-пообщаться с приятными и красивыми людьми под неспешные разливы органика, инди-денса, дипа, прогрессива и мелодик-техно от резидентов Карбоделики и их друзей-джедаев. Приходи сам и приводи своих хороших друзей, здесь всегда весело, тепло и дружелюбно. Для тебя выступят: KITE NERVA ZIRREX MULTIKU ULVIYA ОК&Sanya Prana KARBOFOS