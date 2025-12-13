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Караваджо: Тени, которые создали кино

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Знаешь ли ты, что голливудское освещение придумали не в Голливуде? За 400 лет до появления кинокамеры его изобрел гениальный бунтарь и новатор — Микеланджело Меризи да Караваджо. Его техника «кьяроскуро» — мощные лучи света, разрывающие непроглядную тьму, — стала основой визуального языка, на котором сегодня говорит весь кинематограф. На лекции тебе покажут, как приёмы старого мастера ожили в шедеврах великих режиссеров. Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая.

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