Знаешь ли ты, что голливудское освещение придумали не в Голливуде? За 400 лет до появления кинокамеры его изобрел гениальный бунтарь и новатор — Микеланджело Меризи да Караваджо. Его техника «кьяроскуро» — мощные лучи света, разрывающие непроглядную тьму, — стала основой визуального языка, на котором сегодня говорит весь кинематограф. На лекции тебе покажут, как приёмы старого мастера ожили в шедеврах великих режиссеров. Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая.