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Капли времени

Ладо
пер Кривоколенный 9 с 2

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Выставки

Про событие

Выставка Алёны Федоткиной «Капли времени», созданная при поддержке Omelchenko Gallery. Проект объединяет текстильные и керамические работы, в которых художница обращается к природе как к форме памяти и эмоционального опыта. Центральная работа — «Слёзы берёзы» — задаёт тон всей экспозиции: прозрачные ткани, графичные линии и бусины формируют образ дерева как живого носителя времени. Через минималистичный язык Федоткина исследует хрупкость мгновения, тишину и чувство ускользающего. Творческая практика художницы связана с темой женской субъективности, телесной чувствительности и личной мифологии, где декоративные материалы превращаются в инструмент концептуального высказывания.

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