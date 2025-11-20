Выставка Алёны Федоткиной «Капли времени», созданная при поддержке Omelchenko Gallery. Проект объединяет текстильные и керамические работы, в которых художница обращается к природе как к форме памяти и эмоционального опыта. Центральная работа — «Слёзы берёзы» — задаёт тон всей экспозиции: прозрачные ткани, графичные линии и бусины формируют образ дерева как живого носителя времени. Через минималистичный язык Федоткина исследует хрупкость мгновения, тишину и чувство ускользающего. Творческая практика художницы связана с темой женской субъективности, телесной чувствительности и личной мифологии, где декоративные материалы превращаются в инструмент концептуального высказывания.