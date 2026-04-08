«Ладо»: бистро в старом особняке для уставших горожан Создатели «Лисицы» открыли место, где можно спокойно и просто поесть. Прогуливаясь по Кривоколенному переулку, ты, возможно, заметишь неприметную вывеску «Ладо» — прямо напротив рюмочной «Свобода». Встанет закономерный вопрос — почему «Ладо»? Быть может, это что-то грузинское? Но нет, здесь не подают ни хинкали, ни пироги с капустой, а необычное название обусловлено тем, что несколько веков назад в небольшом особняке жил и работал польский доктор по имени Христиан Ладо. Долгое время здание находилось в аварийном состоянии — собственник просто не хотел его ремонтировать. Однако кое-как особняк всё же починили, и некоторое время назад здесь открылось бистро, названное в честь доктора. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-1:00