  1. Москва
  2. Места
  3. Рестораны

Ладо

Москва, пер Кривоколенный 9 с 2

Телефон

Telegram

«Ладо»: бистро в старом особняке для уставших горожан Создатели «Лисицы» открыли место, где можно спокойно и просто поесть. Прогуливаясь по Кривоколенному переулку, ты, возможно, заметишь неприметную вывеску «Ладо» — прямо напротив рюмочной «Свобода». Встанет закономерный вопрос — почему «Ладо»? Быть может, это что-то грузинское? Но нет, здесь не подают ни хинкали, ни пироги с капустой, а необычное название обусловлено тем, что несколько веков назад в небольшом особняке жил и работал польский доктор по имени Христиан Ладо. Долгое время здание находилось в аварийном состоянии — собственник просто не хотел его ремонтировать. Однако кое-как особняк всё же починили, и некоторое время назад здесь открылось бистро, названное в честь доктора. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-1:00
Карта места...

Ещё рестораны в городе Москва

Гастро-особняк Хаос

улица Покровка, 28с3
Карточка

Cihan Steak & Kebab

улица Новый Арбат, 21
Карточка

Восход

улица Варварка, 6с7
Карточка

Megobari

улица Маросейка, 15
Карточка

М2 Органик Клуб

улица Спиридоновка, 34с1
Карточка

The Pivo на Тульской

Большая Тульская улица, 13
Карточка

Ёж и устрица на Лубянке

Пушечная улица, 4с1
Карточка

Madame Roche

Кожевническая улица, 16с4
Карточка

Комментарии

Аватар
Юля
4 ноября 2025, 07:02

Уютное кафе ❤ вкусная еда, интересные напитки

А
Аноним
21 ноября 2024, 19:20

Возвращаюсь всегда с любовью в ладо 💛

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста