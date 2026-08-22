ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Камерный арт-завтрак с директором выставки «Дали и Пикассо»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

За чашечкой кофе ты узнаешь, что скрывается за созданием одной из крупнейших в России частных коллекций подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, а также какие истории остаются за рамками музейных этикеток и обычных экскурсий. За чашкой кофе и лёгким завтраком владелец галереи Александр Шадрин поделится личным взглядом на искусство, расскажет об истории собрания, знаковых произведениях и событиях, благодаря которым работы великих художников оказались в стенах музея. Этим утром попасть в галерею смогут только участники арт-бранча. В спокойной атмосфере среди подлинников Дали и Пикассо можно будет не только услышать истории коллекционера, но и задать вопросы, обсудить любимые произведения и увидеть знакомые работы с новой стороны. После встречи останется время для неспешной прогулки по пустой галерее: без суеты и потока посетителей ты сможешь рассмотреть детали каждой работы, погрузиться в атмосферу выставки и почувствовать себя частью истории коллекции. Это не просто посещение музея, а редкая возможность заглянуть за кулисы большого собрания произведений искусства — глазами человека, который многие годы искал, выбирал и сохранял работы двух гениев XX века. Количество мест ограничено — камерный формат позволит сохранить атмосферу личного разговора и сделать встречу по-настоящему особенной.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста