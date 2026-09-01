Как создать коммуну?
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Презентация книги и дискуссия с автором. Никто не знает, как правильно создать коммуну. Есть калейдоскоп подходов, которые приводят к разным формациям, и всё это многообразие и называют коммуной. На презентации расскажут о том, какие цели и задачи авторы ставили перед книгой, что получилось, а что нет. Как вручную создавалось издание и что планируется написать в следующей редакции. На обсуждении участники попробуют ответить на вопрос: «нормально ли, что коммуны распадаются? Это фича, или ошибка в дизайне?» Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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