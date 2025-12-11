На лекции Серафимы Белых будешь исследоваться, как фотография может служить не только средством самовыражения, но и инструментом для работы с личными травмами. Участники узнают о том, как визуальные образы помогают осмыслить и трансформировать болезненные переживания, а также о процессе создания фотографий, которые становятся отражением внутреннего состояния автора. Лекция будет сопровождаться примерами работ и обсуждением практических аспектов использования фотографии в терапевтических целях. Вход свободный, по регистрации.