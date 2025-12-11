ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Как фотография становится не только импульсом к работе с личной травмой, но и визуализирует её

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

На лекции Серафимы Белых будешь исследоваться, как фотография может служить не только средством самовыражения, но и инструментом для работы с личными травмами. Участники узнают о том, как визуальные образы помогают осмыслить и трансформировать болезненные переживания, а также о процессе создания фотографий, которые становятся отражением внутреннего состояния автора. Лекция будет сопровождаться примерами работ и обсуждением практических аспектов использования фотографии в терапевтических целях. Вход свободный, по регистрации.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста