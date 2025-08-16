На лекции искусствовед и телеведущая Эльза Попова проведёт по скрытым маршрутам визуальной памяти, по которым Тарковский прокладывал путь зрителю — от полотен старых мастеров до экранной поэтики своих фильмов. Кино Андрея Тарковского часто называют «живописью в движении». Но что это значит на самом деле? Почему в его кадрах оживают Брейгель, Леонардо, Рублёв? Как режиссер превращал живописные образы в философские и духовные высказывания? В программе: — Разберут, как живопись стала для режиссёра инструментом философии, духовного поиска и построения визуального языка — Узнаешь Почему Тарковский называл живопись «языком Бога» — и что он искал в её тишине — посмотришь как произведения Брейгеля и Леонардо становятся частью визуального кода Тарковского Лекция будет интересна тем, кто увлечён авторским кино, искусством, историей образов и теми, кто хочет смотреть кино Тарковского «вглубь», а не «вдаль».