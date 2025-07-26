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[отменено] Галантные сцены и эротизм в искусстве эпохи Людовика XV

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВК

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Откройте для себя загадочный мир французского абсолютизма во времена правления Людовика XV — короля, известного своей любовью к искусству, праздникам и великолепию королевского двора. Ты узнаешь: — Какие темы преобладали в живописи и скульптуре XVIII века? — Чем прославился французский художник Антуан Ватто и почему его называют мастером жанра «галантной сцены»? — Как именно художники того времени отображали чувственность и любовь? — Какие произведения эпохи стали символами страсти и красоты? И многое другое. Почему стоит посетить? * Узнать больше о роли эротического подтекста в картинах великих мастеров XVIII столетия. * Открыть секреты придворных интриг и отношений между королём и фаворитками. * Оценить культурное наследие одного из наиболее ярких периодов в истории Европы. Кроме того, лекция будет сопровождаться дегустацией французских вин от Евгения Ярославского, который учился во Франции в Сорбонне, много лет работает в винной отрасли и является настоящим знатоком французских вин. Лекция пройдёт в необычном ресторане-галерее Signature art, в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства.

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