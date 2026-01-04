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Музыкальное лото

Semenov на Китай-городе, Славянская площадь, 2

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 16+
Стендап
Игры

Про событие

Кто сказал, что праздники закончились? Продолжай их в январе — под музыку, смех, танцы и любимые хиты на «Музыкальном Лото» от ShowToday. Правила простые: у каждого участника будет бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — выиграл. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться песни, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. А еще тут подготовили специальные призы для непоющих. Для 3 человек включительно: будет рассадка за общий стол или бар вместе с другими гостями.

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