Кто сказал, что праздники закончились? Продолжай их в январе — под музыку, смех, танцы и любимые хиты на «Музыкальном Лото» от ShowToday. Правила простые: у каждого участника будет бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — выиграл. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться песни, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. А еще тут подготовили специальные призы для непоющих. Для 3 человек включительно: будет рассадка за общий стол или бар вместе с другими гостями.