Работа с телом и голосом: без насилия над собой и перформансов. На данном интенсиве не будет токсичных советов, оценок, соревнований и установок. Тебя научат познавать самого себя через тело. Что тебя ждёт: Познание себя через тело. — Ты узнаешь, как ты на самом деле двигаешься, говоришь, дышишь — Театральные тренинги, но без сцены — только упражнения, которые работают в обычной жизни Голос, который звучит легко. — Практики на дикцию и опору (чтобы не «проглатывать» слова) — Узнаешь, как перестать задыхаться, когда волнуешься Расслабление без эзотерики. — Простые способы снять зажимы в плечах, челюсти, животе — Почему «просто дыши глубже» не работает (и что делать вместо этого) Кто проводит практику: Таскина Людмила Сергеевна — актриса и педагог, закончила ЯГТИ и МГПУ. Работала в драматическом и кукольном театре. Опыт в педагогике более пяти лет. Сейчас развивает свой проект для взрослых: театральную лабораторию по телесности. Более подробную информацию можешь уточнить у организатора по кнопке выше. Интенсив будет проходит 26 и 27 июля с 11 до 18 (с перерывом на обед). Формат камерный: 10–15 человек, уютный зал, паузы и бережное пространство. Место проведения: Метро Дмитровская