ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Введенское кладбище. Часть первая

м. Лефортово, 3-й микрорайон, встреча на улице возле выхода из метро

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Тебя ждёт экскурсия по одному из красивейших, таинственных и интереснейших некрополей Москвы, посещение которого никого не оставит равнодушным. Это кладбище чудом сохранилось в советские годы. Введенское (немецкое кладбище) было основано во время эпидемии чумы в 1771 году. Захоронения расположены в Лефортово на Введенском холме, где в 17 веке находилось село Введенское (с 18-го века переименовано в Семёновское). До революции кладбище называли немецким, так как хоронили здесь изначально лиц инославных конфессий. 14 склепов и действующая лютеранская церковь, скульптурные надгробия-шедевры известных архитекторов (Мейнгард, Быковский, Рудановский, Шехтель, Демут-Малиновский) неплохо сохранились и частично реставрированы. Главное: в некрополе упокоились выдающиеся исторические личности: священники, яркие представители искусства, купцы, аристократы, полководцы, герои войн, выдающиеся врачи. На немецком кладбище первоначально были похоронены лётчики эскадрильи «Нормандия-Неман». Особым почитанием пользуется могила Ф.П.Гааза, святого доктора, прославившегося своим милосердием к пациентам и, в частности, к заключённым. Католическая церковь готовит его к канонизации. После революции на кладбище появились и русские захоронения: знаменитого московского священника о.Алексея Мечева, митрополита Трифона Туркестанова, а также известных деятелей искусств. В первой части рассмотришь захоронения Крамера В.В — лечащего врача Ленина, художников Васнецовых, писателя Пришвина, семьи Болело — французских парфюмеров, предпринимателя и основателя патронного и дроболитейного завода Феттера Николая и других.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста