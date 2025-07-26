Тебя ждёт экскурсия по одному из красивейших, таинственных и интереснейших некрополей Москвы, посещение которого никого не оставит равнодушным. Это кладбище чудом сохранилось в советские годы. Введенское (немецкое кладбище) было основано во время эпидемии чумы в 1771 году. Захоронения расположены в Лефортово на Введенском холме, где в 17 веке находилось село Введенское (с 18-го века переименовано в Семёновское). До революции кладбище называли немецким, так как хоронили здесь изначально лиц инославных конфессий. 14 склепов и действующая лютеранская церковь, скульптурные надгробия-шедевры известных архитекторов (Мейнгард, Быковский, Рудановский, Шехтель, Демут-Малиновский) неплохо сохранились и частично реставрированы. Главное: в некрополе упокоились выдающиеся исторические личности: священники, яркие представители искусства, купцы, аристократы, полководцы, герои войн, выдающиеся врачи. На немецком кладбище первоначально были похоронены лётчики эскадрильи «Нормандия-Неман». Особым почитанием пользуется могила Ф.П.Гааза, святого доктора, прославившегося своим милосердием к пациентам и, в частности, к заключённым. Католическая церковь готовит его к канонизации. После революции на кладбище появились и русские захоронения: знаменитого московского священника о.Алексея Мечева, митрополита Трифона Туркестанова, а также известных деятелей искусств. В первой части рассмотришь захоронения Крамера В.В — лечащего врача Ленина, художников Васнецовых, писателя Пришвина, семьи Болело — французских парфюмеров, предпринимателя и основателя патронного и дроболитейного завода Феттера Николая и других.