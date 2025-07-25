Что может быть лучше, чем смотреть любимые фильмы под открытым небом, с видом на огни большого города в компании друзей? Новенький лайнер невероятных размеров, названный «Титаником», отправляется в свой первый круиз. Пассажиры в восторге, что причастны к такому событию, ведь этот рейс должен войти в историю. Среди них — девушка из высшего общества по имени Роза и бедный юноша, оказавшийся на лайнере благодаря удачному стечению обстоятельств. Всего за несколько часов им предстоит встретиться, полюбить друг друга и… пойти ко дну, потому что это путешествие станет первым и последним рейсом легендарного «Титаника». Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. *Двери на кинопоказ открываются за 15 минут до начала сеанса.