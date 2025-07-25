ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ на Крыше: «Титаник»

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Что может быть лучше, чем смотреть любимые фильмы под открытым небом, с видом на огни большого города в компании друзей? Новенький лайнер невероятных размеров, названный «Титаником», отправляется в свой первый круиз. Пассажиры в восторге, что причастны к такому событию, ведь этот рейс должен войти в историю. Среди них — девушка из высшего общества по имени Роза и бедный юноша, оказавшийся на лайнере благодаря удачному стечению обстоятельств. Всего за несколько часов им предстоит встретиться, полюбить друг друга и… пойти ко дну, потому что это путешествие станет первым и последним рейсом легендарного «Титаника». Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. *Двери на кинопоказ открываются за 15 минут до начала сеанса.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста