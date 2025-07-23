Флора России в аэропонике Флорариума
Ул. Варварка, домовладение 6, стр. 1
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от 520₽ до 650₽
Возраст 6+
Про событие
Уникальная экспериментальная оранжерея в виде воронки, оснащённая аэропонными системами выращивания растений. Во Флорариуме представлены лекарственные, декоративные, хозяйственно-ценные и редкие растения всех природных зон России — от Калининграда до Сахалина. В коллекции более 250 видов растений. Экскурсии проходят в 11:00, 12:00, 16:00, 18:00 и 19:00.
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